وكيله: دونجا يرغب في اللعب للزمالك.. وقد يحدث تفاوض خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى محمد سلامة، وكيل نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، وصول أي عروض رسمية من الزمالك للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سلامة، في تصريحات هاتفية لقناة "الحدث اليوم": "لا أعلم على أي أساس تحدث الإعلام عن تعاقد الزمالك مع دونجا".

وأضاف: "الأهلي والزمالك من الأندية الكبيرة التي يرغب أي لاعب في تمثيلهما، لكن لم يصل أي عروض رسمية لبيراميدز للتعاقد مع اللاعب من الأساس".

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وتابع: "اللاعب أبدى رغبته في اللعب للزمالك لأنه ناد وكيان كبير، ولا مشكلة في ذلك".

وأتم وكيل دونجا قائلا: "لم يصل عرض رسمي لبيراميدز، لكن الزمالك يحتاج دونجا وخلال أيام قد تحدث مفاوضات رسمية بشأن الأمر".

يُذكر أن قناة الزمالك أعلن يوم الأحد الماضي أن النادي توصل لاتفاق للتعاقد مع صفقة سوبر بمواصفات يحبها الجمهور الأبيض، لكن دون ذكر اسم اللاعب.