على طريقة بانينكا.. ميسي يسجل هدفه الـ700 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أنهى الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، صيامه التهديفي في الجولات الثلاث الماضية من الدوري الإسباني، بالتسجيل أمام أتلتيكو مدريد بالأسبوع الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.
وعلى ملعب "كامب نو"، سجل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك، بعدما نفذ ركلة جزاء على طريقة بانينكا بإيداع الكرة ببساطة في منتصف المرمى بالدقيقة الـ50.
وبات هذا الهدف هو الـ700 لميسي في مسيرته، بعدما أحرز 630 هدفا مع برشلونة و70 مع منتخب الأرجنتين، في 862 مباراة لعبها صاحب الـ33 عاما مع النادي ومنتخب بلاده حتى الآن.
وكان ميسي سجل هدفه الأول في مسيرته بشهر مايو 2005 مع برشلونة في المباراة التي انتهت (2-0) في مواجهة فريق ألباسيتي بالدوري الإسباني.
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