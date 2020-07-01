مانشستر يونايتد يكتسح برايتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
واصل مانشستر يونايتد تعزيز فرصه في المنافسة على حجز إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه برايتون اليوم الثلاثاء في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 52 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام وولفرهامبتون وبفارق نقطتين خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع.
فيما تجمد رصيد برايتون عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.
وأنهى مانشستر الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماسون جرينوود وبرونو فيرنانديز في الدقيقتين 16 و29 ثم أضاف فيرنانديز نفسه الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 50.
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