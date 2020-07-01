الزمالك يحدد موعدًا للاحتفال بلقب نادي القرن

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور ، موعد احتفال القلعة البيضاء بلقب نادي القرن. وقرر مجلس الإدارة تحديد يوم 9 من شهر يوليو الجاري كموعد للاحتفال بلقب نادي القرن الإفريقي، وذلك في الاجتماع الذي يعقد يوم غد الأربعاء بمقر النادي. كموعد للاحتفال بلقب نادي القرن الإفريقي، وذلك في الاجتماع الذي يعقد يوم غد الأربعاء بمقر النادي. يذكر أن نادي الزمالك شكل لجنة في الفترة الماضية، لمناقشة أحقيتهم في لقب نادي القرن الإفريقي، وفي حالة ثبوت ذلك سيتقدم الزمالك بقضية للمطالبة بحقهم، مع العلم أن الأهلي حاز على هذا اللقب منذ حوالي 20 عاما.

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