خالد قمر: رحيل إكرامي عن الأهلي قرار صحيح

قال خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، إنه يرشح الثلاثي محمد الشناوي وطارق حامد ومحمد صلاح للمشاركة في أولمبيادطوكيو مع المنتخب الأولمبي.
وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "شريف إكرامي اختار القرارالصحيح بالرحيلعن الأهلي ولو كنت مكانه سأختار نفس القرار".
وعن موعد إعتزاله: "لا توجد سن معينه للإعتزال وأكبر مثال علي ذلك عصام الحضري".
وتابع: :الإتحاد أكثر فريق تعرض للظلم التحكيمي لكن الاخطاء تبقي واردة من أي حكم".
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