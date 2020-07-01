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خالد قمر يهاجم نيبوشا ويكشف انتماءات عائلته الكروية

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قال خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، إن جميع أفراد عائلته يشجعون النادي الأهلي باستثناءه هو وأخته يشجعون نادي الزمالك. 

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أشكر

والدي علي وقوفه بجانبي في مسيرتي مع كرة القدم، وجمهور الإتحاد هم العشق وغيروا فيا كتير جدا".

وأضاف: "نيبوشا لم يكن مديراً فنياً عادلاً لذلك رحل عن الزمالك، وحسين حمدي

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تعرض للظلم مع الزمالك في وجود ميدو وعمرو زكي وشريف أشرف".

 

يذكر أن بداية لعب خال قمر مع الزمالك كانت في يونيو 2014 قادما من اتحاد الشرطة مقابل 4 ملايين جنيه بعد توقيعه علي عقد لمدة ثلاث سنوات مع القلعة البيضاء ، ثم أعاره الزمالك إلي سموحة لمدة موسم واحد .

 

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