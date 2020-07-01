أحمد غانم سلطان يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ويسخر من شائعة عرض برشلونة

أكد أحمد غانم سلطان ظهير أيمن نادي الزمالك السابق، أن حسام البدري مدرب النادي الأهلي السابق حاول ضمه للقلعة الحمراء في وقت سابق.
وقال غانم سلطان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " حسام البدري اتصل بي من أجل الانضمام للنادي الأهلي، بعد المباراة الشهيرة التيانتهت بنتيجة 3 - 3 بين القطبين".
وبسؤاله عن حقيقة مفاوضات نادي برشلونة معه، رد ساخرًا " يمكن يكون برشلونة b" في إشارة إلى الفريق الثاني للنادي الكتالوني الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإسباني.
وأضاف " حسن شحاته وراء
وتابع " محمد بركات أكثر لاعب واجهته في مسيرتي، ولن يأتي مثله في مصر".
وواصل " عبدالله السعيد أفضل لاعب في الدوري المصري في الفترة الأخيرة".
وأكمل " الأهلي سيتأثر أكثر برحيل أحمد فتحي، عن حسام عاشور وشريف إكرامي".
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