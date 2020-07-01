محمد بركات: سعداء بعودة الدوري لهذا السبب

أكد، محمد بركات، مدير منتخب مصر، سعادته بعودة مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور.

وقال محمد بركات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر

قناة صدى البلد، إن عودة النشاط الرياضي أمر هام للغاية للجهاز الفني لمنتخب مصر.

وفسر :نخوض منافسات التصفيات الأفريقية مع لاعبين في أوروبا،

وهو ما يحتاج عودة لاعبينا لمنافستنا المحلية لتجهيزهم بالشكل الأفضل.

وتابع: منحت اللجنة الخماسية فترة 6 أسابيع للأندية لتجهيز لاعبيها وذلك بعد فترة توقف طويلة تخطت الشهور الثلاثة، وهذه فترة كافية لتفادي تعرض اللاعبين لإصابات عضلية في ظل ضغط الدوري المنتظر.