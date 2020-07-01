محمد بركات: سعداء بعودة الدوري لهذا السبب

أكد، محمد بركات، مدير منتخب مصر، سعادته بعودة مسابقة الدوري الممتاز بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة شهور.
وقال محمد بركات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبرقناة صدى البلد، إن عودة النشاط الرياضي أمر هام للغاية للجهاز الفني لمنتخب مصر.
وفسر :نخوض منافسات التصفيات الأفريقية مع لاعبين في أوروبا،وهو ما يحتاج عودة لاعبينا لمنافستنا المحلية لتجهيزهم بالشكل الأفضل.
وتابع: منحت اللجنة الخماسية فترة 6 أسابيع للأندية لتجهيز لاعبيها وذلك بعد فترة توقف طويلة تخطت الشهور الثلاثة، وهذه فترة كافية لتفادي تعرض اللاعبين لإصابات عضلية في ظل ضغط الدوري المنتظر.
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