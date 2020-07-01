مجدي عبد الغني: أتمنى استمرار رمضان صبحي في الاحتراف

قال مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ونجم النتخب الوطني السابق، إنه يتمنى استمرار رمضان صبحي لاعب الأهلي في الاحتراف عقب نهاية إعارته مع القلعة الحمراء بنهاية هذا الموسم.
وأضاف عبد الغني في تصريحات خاصةلبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق أن رمضان يمتلك مهارات قوية واستمراره في الاحتراف أمر لا بد منه لمواصلة تحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أنه يُعد اللاعب رقم ٢ في مصر بعد محمد صلاح.
وتداولت تقارير صحفية في الساعات الماضية، معلومات من داخل القلعة الحمراء، بأن الأهلي قدم عرضا لنادي هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني، وما زالت المفاوضات جارية بين الناديين حتى الآن.
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