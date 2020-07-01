قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك 17 ناديا داخل الدوري المصري خضعوا لمسحات كورونا خلال الفترة الماضية. خلال الفترة الماضية. وأكد سلطان في تصريحات خاصة لـ"نمبر وان" على قناة "النهار": "اقتربنا من إنهاء كافة المسحات ونتابع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات". من إنهاء كافة المسحات ونتابع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات". وتابع: "نبدأ في الوقت الجاري التجهيز لعودة الدوري، ونتوقع بدأه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل".

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كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: نتوقع بدء مسابقة الدوري في الأسبوع الأول من أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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