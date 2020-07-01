اليوم.. الإسماعيلي يخضع للمسحة الطبية الأولى

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحاً للمسحة الطبية الأولى الخاصة بفيروس كورونا. وكان الإسماعيلي أخطر الجهاز الفني والإدارية والطبي ولاعبيي الفريق قبل يومين بالحضور إلى مقر النادي لإجراء المسحة.
وقام الدراويش بالموافقة على اجراء المسحة الطبية بعد حصولهم على تعهد من الاتحادالمصري لكرة القدم بالحفاظ على قوام الفريق وتحمل المسؤولية الكاملة في حال تعرض أحد للإصابة بالفيروس.
وعلى جانب آخر، استقر مسؤولي مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على بديل صبري المنياوي مدير الكرة السابق في الدراويش.
وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي أن مسؤولي القلعة الصفراء أسندوا مهام مدير الكرة لطارق أبو الليل المدير الإداري بالفريق مؤقتًا، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الموسم الجاري.
ومن المقرر أن يتواصل طارق أبو الليل مع لاعبي الإسماعيلي خلال الأيام القادمة لإبلاغهم بكل تعليمات مجلس الإدارة .
وكان النادي الإسماعيلي توجه بالشكر لصبري المنياوي أثناء تعليق النشاط الرياضي في مصر دون الإفصاح عن السبب وراء التخلي عنه .
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