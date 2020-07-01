يوفنتوس يستعرض أمام جنوى ويحافظ على فارق النقاط مع لاتسيو



حقق فريق السيدة العجوز فوزاً خارج قواعده عزز به موقعه المعتاد في صدارة الدوري الإيطالي.



بقي فارق النقاط الأربع مخيماً بين يوفنتوس المتصدر ووصيفه لاتسيو، بعد فوز الأول على مضيفه جنوى 3-1 بثلاثة اهداف استعراضية والثاني على مضيفه تورينو بصعوبة 2-1، الثلاثاء في افتتاح المرحلة 29 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



ورفع يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر ثماني سنوات، رصيده الى 72 نقطة مقابل 68 للاتسيو.



وشارك لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش اساسيا مع يوفنتوس برغم الإعلان عن رحيله الى برشلونة الاسباني، في صفقة أدت إلى قدوم البرازيلي أرتور في الاتجاه المعاكس وذلك في نهاية الموسم.



دخل يوفنتوس اللقاء وهو مدرك بفوز لاتسيو على تورينو، فسيطر لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري على المجريات، وامتحن فيديريكو برنارديسكي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحارس ماتيا بيرين في أول ربع ساعة.



وبرغم الإيقاع السريع، خيم التعادل السلبي على الشوط الاول، دون قدرة لاعبي يوفنتوس بترجمة سيطرتهم الميدانية والوصول الى شباك بيرين.



لكن الأرجنتيني باولو ديبالا تلاعب بالدفاع مطلع الشوط الثاني، واطلق كرة ارضية جميلة من داخل المنطقة إلى يمين الحارس (50).



مرر بيانيتش الى رونالدو، فأطلقها افضل لاعب في العالم خمس مرات صاروخية من نحو 25 متراً عانقت الشباك (56).



واستمر يوفنتوس في تسجيل الاهداف الجميلة، وهذه المرة بالقدم اليسرى للبرازيلي دوغلاس كوستا انفجرت في المقص الايسر البعيد (73).



وسجل أندريا بينامونتي هدفا شرفياً جميلا لجنوى، بعد تلاعبه بدفاع يوفنتوس وتسديده كرة قوية من مسافة قريبة (76)، لتنتهي المباراة بفوز سادس توالياً ليوفنتوس، علما بانه خسر هذا الموسم 3 مرات في الدوري، على غرار وصيفه لاتسيو وإنتر الثالث.



المصدر: فرانس برس