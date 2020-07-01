رياضة | خطوة واحدة تفصل إنتقال نجم ريال مدريد لصفوف ميلان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل إنتقال نجم ريال مدريد لصفوف ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب اللاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من إلانضمام لصفوف نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد أن ابدي النادي الإيطالي رغبة كبيرة فى ضم اللاعب لتعزيز خط الهجوم بالموسم الجديد.

وذكرت شبكة ميلان نيوز الإيطالية أن الإتفاق تم بين ريال مدريد وميلان من أجل ضم الصربي لوكا يوفيتش هذا الصيف، لكن العقبة المتبقية هي الراتب، ورمضاني وكيل اللاعب متواجدٌ في ميلانو الآن من أجل محاولة إغلاق الصفقة في الأيام القليلة القادمة.

وأضاف الموقع الإيطالي أن نادي ميلان معجب باللاعب يوفيتش حقًّا، وهم يتحدثون مع وكيل أعماله رمضاني منذ مدة وهناك عرض جيد من أجله في مدريد.

يذكر أن لوكا يوفيتش قد عبر عن رغبته فى خوض تجربة جديدة خلال هذا الصيف بعد عدم إعتماد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فى التشكيلة الأساسية للفريق هذا الموسم.