رياضة | محمد صلاح يكشف كيف عاني ليفربول هذا الموسم ويثني على أداء لاعبي الريدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يكشف كيف عاني ليفربول هذا الموسم ويثني على أداء لاعبي الريدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بزميله هنديرسون وكشف كيف عاني الريدز من غياب اللاعب فى منتصف هذا الموسم بعد الإصابة التي تعرض لها.

وقال صلاح:"‏عندما اصيب هنديرسون تأثر الفريق بشكل كبير وعانى كثيرا انا اتذكر هذه الفترة جيدا، هو يحمس اللاعبين كثيرا ويجعل اللاعبين يقدمون افضل مالديهم وحتى عندما يكون اللاعب لايقدم مستوى هو يدفعه للامام ويبعث لديه شعور الوجود بالملعب اكثر".

وأضاف نجم ليفربول:"‏ هنديرسون في السنوات الماضية قضي وقت صعب وهنالك الكثير من الاشخاص انتقدوه، اللاعبين هنا جميعا يحبونه وهو يحاول مساعدة الكل حتى اللاعبين الصغار".

واختتم حديث قائلآ:"‏ايضا ارنولد لعب موسم جيد جدا كذالك أليسون ‏لو سألت عشر أشخاص هل اليسون يستاهل جائزة لاعب العام 9 سوف يقولون نعم وهذا الكلام ينطبق على الجميع، الكل كان استثنائي".