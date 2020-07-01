رياضة | الأهلي يحاول استغلال صالح جمعة في صفقة طاهر محمد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحاول استغلال صالح جمعة في صفقة طاهر محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر النادي الأهلي منذ فترة على رحيل صالح جمعة نجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وجاء قرار الأهلي ببيع صالح جمعة في الصيف بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب بسبب عدم إلتزامه.

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ويحاول مسئولو القلعة الحمراء حاليا الضغط على صالح لمحاولة إقناعه بالانضمام إلى صفوف نادي المقاولون العرب في نهاية الموسم الجاري ولكن اللاعب يرفض هذه الفكرة.

ويفكر المارد الأحمر في استغلال صالح جمعة لعقد صفقة تبادلية مع المقاولون العرب من أجل ضم طاهر محمد طاهر نجم ذئاب الجبل.

وكان النادي الأهلي قد اتخذ قرار بأنه لن يتم بيع صالح جمعة بشكل نهائي في الميركاتو الصيفي المقبل ولكن سيخرج على سبيل الإعارة لأي نادي يرغب في الانضمام له.