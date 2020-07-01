رياضة | الإصابة تنهي موسم «الصخرة» مع ليفربول الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإصابة تنهي موسم «الصخرة» مع ليفربول الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى جماهير وعشاق ليفربول الإنجليزي، صدمة قوية بخبر إصابة جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وغيابه لنهاية الموسم.

إصابة جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي

صرح جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين، بأنه سيغيب عن باقي منافسات الموسم الجاري بسبب إصابة في القدم.

Advertisements

وأضاف ماتيب في تصريحات للموقع الرسمي لفريق ليفربول: "لن أعود هذا الموسم إلى أرض الملعب، لكن الموسم المقبل، أتمنى أن أكون جاهزا في وقت مبكر لمساعدة الفريق".

الجدير بالذكر أن المدافع الكاميروني تعرض للإصابة في المباراة التي تعادل فيها فريقه سلبيا مع إيفرتون يوم 21 يونيو الجاري.

وكان ليفربول توج بالفعل بلقب الدوري الإنجليزي، بفارق 23 نقطة مع مانشستر سيتي أقرب الملاحقين، ليحصد الريدز اللقب الأول للفريق في الدوري الممتاز منذ عام 1990.