رياضة | خالد قمر: أرشح هذا الثلاثي للمشاركة في الأولمبياد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 03:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر خالد قمر: أرشح هذا الثلاثي للمشاركة في الأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حاليًا، والزمالك سابقًا، إنه يرشح الثلاثي محمد الشناوي وطارق حامد ومحمد صلاح للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

وأكد خالد قمر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "شريف إكرامي اختار القرارالصحيح بالرحيل عن الأهلي ولو كنت مكانه سأختار نفس القرار".

وعن موعد إعتزاله: "لا توجد سن معينه للإعتزال وأكبر مثال علي ذلك عصام الحضري".

وتابع: :الإتحاد أكثر فريق تعرض للظلم التحكيمي لكن الاخطاء تبقي واردة من أي حكم".