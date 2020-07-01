شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يختار أفضل لاعب في موسم ليفربول: «الكل يستحق بمن فيهم أنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الأربعاء، على سؤال من أفضل لاعب في موسم ليفربول، قائلًا: «لو سألت عن أليسون سيختاره البقية ولو سألت عن فيرجيل سيختاره البقية، الكل يستحق بمن فيهم أنا».

وواصل ضاحكًا: «أرنولد قدم موسما رائعا وكذلك هندرسون لكنني سأختار هندرسون».

وبرر صلاح اختياره «سأختار هندرسون لأنه تواجد منذ ثماني أو تسع سنوات ومر بالكثير من الفترات الصعبة لذا سأختاره رجل الموسم وهو شخص رائع جدا خارج الملعب».

وأضاف «هو يستطيع بث الحماس في أنفس اللاعبين أفضل من أي شخص آخر».