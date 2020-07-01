شكرا لقرائتكم سموحه يستطلع رأى صلاح محسن بشأن الإستمرار مع النادى السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطلع حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه رأى صلاح محسن مهاجم الفريق المعار من الاهلي بشأن الإستمرار مع النادى السكندري خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الذى أوصى لجنة التخطيط بضرورة استمرار اللاعب مع أحدى الأندية لزيادة خبراته بالدورى .

Advertisements

ودخلت عدد من الأندية فى مفاوضات مع اللاعب من أجل إستعارته لمدة موسم على رأسهم المقاولون العرب وإنبى ، إلا أن مهاجم الأهلى يعيش حالة من الإستقرار الفنى مع سموحه جعلته يقترب من الإستمرار لمدة موسم اخر مع الفريق السكندرى .

ويحاول صلاح محسن الإستمرار مع سموحه بعدما حجز مكانا أساسيا مع الفريق لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى حتى يشارك مع المنتخب الأولمبى فى اولمبياد طوكيو العام المقبل .