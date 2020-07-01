شكرا لقرائتكم محمد بركات: تصفيات كأس العالم "مفهاش هزار" وعودة الدورى ستساعدنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير منتخب مصر، أن استعدادات المنتخب بقيادة حسام البدرى لتصفيات إفريقيا وكأس العالم ستكون جادة.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "استعداداتنا فى إفريقيا وكأس العالم ستكون جادة لكن المستويات مختلفة، ومن المفترض أن نصعد أول المجموعة ونعوض المباريات التى تعادلنا فيها".

وأضاف: "تصفيات كأس العالم مفهاش هزار، المركز الأول سيكمل والمنافسات ستكون أصعب من إفريقيا ولن نفرط فى أى مباراة بالجهتين سواء بتصفيات إفريقيا أو كأس العالم، حتى المباريات الودية الدولية سنحاول الفوز بها لأننا سنستفاد منها من خلال زيادة عدد النقاط الخاصة بنا".

وتابع بركات: أن وجود أخبار عن متابعة الجهاز الفنى لأى لاعب لا تعنى ضمه بأى حال من الأحوال، وعمر مرموش لاعب جيد لكنه شارك لبضع دقائق مع فريقه ويحب وجود صفة الاستمرارية فى المشاركة لدى اللاعبين للانضمام للمنتخب طالما أن مستواهم جيد ويؤهلهم للعب فى المنتخب.

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وعن عودة الدورى، قال محمد بركات، إن عودة النشاط الرياضي أمر مهم للغاية للجهاز الفني لمنتخب مصر، لأننا نخوض منافسات التصفيات الأفريقية مع لاعبين في أوروبا، وهو ما يحتاج عودة لاعبينا لمنافستنا المحلية لتجهيزهم بالشكل الأفضل.

وتابع مدير المنتخب، منحت اللجنة الخماسية فترة 6 أسابيع للأندية لتجهيز لاعبيها، وذلك بعد فترة توقف طويلة تخطت الشهور الثلاثة، وهذه فترة كافية لتفادى تعرض اللاعبين لإصابات عضلية في ظل ضغط الدوري المنتظر.