شكرا لقرائتكم خالد قمر: لو الأهلى فاوضنى هوافق علشان المنتخب والصخرة الأصعب في مشوارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى حاليًا، والزمالك سابقًا، أنه سيوافق على التوقيع إلى النادى الأهلى حال دخوله فى مفاوضات معه، من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطنى.

وقال خالد قمر فى تصريحات تليفزيونية: "سأوافق على الانتقال إلى الأهلى لأن ذلك سيسهل انضمامى إلى منتخب مصر، وهو ما أسعى إليه فى الوقت الحالى".

وأوضح مهاجم الاتحاد: "كنت أستحق الانضمام للمنتخب فى الموسم الماضى بالتحديد وانضميت للمنتخب ورصيدى 5 أهداف فقط ولم انضم للمنتخب بعدما سجلت 21 هدفا لأننى كنت ألعب للزمالك".

وأضاف قمر: "محمود علاء أفضل مدافع حاليا ومصطفى محمد أفضل مهاجم ووائل جمعة أصعب مدافع واجهته واستخدام القوة معه انتحار".

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وتابع: "حسام باولو مهاجم قوى ولم يحصل على فرصته كاملة مع الزمالك خلال الفترة التي لعب بها".

وعن التشكيل الأفضل فى تاريخ مصر، قال خالد قمر: "التشكيل الأفضل للكرة المصرية هو الحضرى وجمعة وإبراهيم يوسف وإبراهيم حسن ومحمد عمارة وطارق حامد ومجدى عبد الغنى والسعيد وتريكة وصلاح وعماد متعب".

وتابع: "حسن شحاتة أفضل مدير فنى فى تاريخ الكرة المصرية، ومعروف يوسف لاعب مظلوم إعلامياً والجمهور كان يتجاهله ويتحدث عن طارق حامد فقط".

وأضاف: "عماد متعب مثلى الأعلى ومن أفضل المهاجمين فى تاريخ مصر، وأيضًا حسام حسام حسن وعبد الحليم على وعمرو زكى وعالميا سانشيز".