شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: الأهلي فاوضني وحسام البدري تحدث معي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، عن مفاوضات الأهلي معه بعد مباراة القمة الشهيرة بين القطبين والتى انتهت على وقع التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق قائلا: "الأهلي فاوضني وحسام البدري تحدث معي".

وتابع غانم، في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورت، وكشف أن جيل مصر في كأس العالم للشباب 2005، بطل كورة بعد هذه البطولة، موضحا أن ميسي قدم بطولة عظيمة فاقت جميع التوقعات وقتها".

وداعب لاعب الزمالك السابق زميله السابق في الزمالك أحمد مجدي الذى أكد عن تلقيه عرضا من برشلونة قائلا: "تصريح أحمد مجدي عن مفاوضات برشلونه معه، صغرنا كزملكاوية".

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وعبر غان عن أسفه لهروب النقاز من الزمالك، موضحا أن الزمالك تأثر برحيل اللاعب التونسي.

ويعد أحمد غانم سلطان أحد أبناء نادى الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض فى مركز الظهير الأيمن خلال السنوات الماضية، حيث شارك بصفة أساسية مع العديد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب أبناء ميت عقبة.