شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يستأنف تدريباته غدا بعد راحة 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى بقيادة طارق العشرى الى التدريبات غدا الخميس عقب منح لاعبيه راحة سلبية اليوم حيث يستأنف الفريق مرانه فى تمام الساعة الخامسة من مساء غداًعلى ملعبه ببورسعيد، حيث أدى الفريق تدريباته الأخيرة أمس على الاستاد واستمر لما يقرب من 90 دقيقة، واشتمل على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والفنية تحت إشراف المدير الفنى وجهازه المعاون المكون من محمود عطا المدرب العام وأحمد العشري مدرب الفريق وعبد الحليم كامل مخطط الأحمال وأيمن بسيوني مدرب حراس المرمى، فيما تابع الدكتور شادي السعدني طبيب الفريق كافة الاجراءات الاحترازية المتبعة داخل المران والتي تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى جدد مسئولو بيراميدز مفاوضاتهم مع نظرائهم بالنادى المصرى البورسعيدى من أجل التعاقد مع الفلسطينى محمود وادى، مهاجم الفريق الساحلى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل فى ظل رغبة مسئولى بيراميدز فى التعاقد مع لاعبين بأسعار مناسبة واستكمال مسيرة النجاح التى قام بها الفريق منذ موسمين.

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ورغم حالة الرفض من جانب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى على رحيل أى لاعب من فريقه فى الوقت الحالى، خاصة الثنائى محمود وادى وكريم العراقى والتى ترددت أنباء كثيرة حول رغبة بعض الأندية فى التعاقد معهما، إلا أن مسئولى بيراميدز مازالوا يحاولون رفع المقابل المادى من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

ويرغب مسئولو بيراميدز فى التعاقد مع محمود وادى خاصة أنه سيعامل معاملة اللاعب المحلى نظرا لحصوله على الجنسية المصرية بداية الموسم الحالى، وهو ما يسهل من مشاركته مثل أى لاعب بالدورى.