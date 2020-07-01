لاعبو مصر المقاصة يوافقون على تقسيط مستحقاتهم

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جدة - عمرو شويل وافق لاعبو فريق مصر المقاصة على وعد إدارة النادي بتقسيط مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام المقبلة، ومنح اللاعبون إدارة النادي مهلة حتي غد الخميس للحصول علي جزء من مستحقاتهم المتأخرة ، وأكد اللاعبون لادارة النادي في وجود الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال انه في حالة عدم حصولهم علي جزء من مستحقاتهم الخميس المقبل فانهم لن يخوضوا تدريبات السبت وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني.
ووعدت إدارة نادي مصر المقاصة، لاعبو الفريق الأول بمنحهم مستحقاتهم المتأخرة في صورة أقساط يتم سدادها بداية من الأيام المقبلة وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات والمقرر لها السبت المقبل وفقا لقرار إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وجاء اتفاق إدارة المقاصة مع اللاعبين والجهاز الفني خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة امس مع لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وطالب فيها اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال فترة الإعداد التى سيخوضها الفريق استعدادا للعودة لمباريات الدورى، للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية بما يضمن تحقيق الانتصارات فى الدورى والصعود بالفريق إلى مركز متقدم بجدول الدورى.
وأكد عبد السلام ثقته فى الجهاز الفنى ودعمه الكامل للمدير الفنى إيهاب جلال، خصوصا أنه سبق وحقق مع الفريق العديد من النجاحات ، وخلال الجلسة طالب عبد السلام اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق بالالتزام الكامل خلال التدريبات بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
ومن جانبه أعلن وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن الجهاز الفنى قرر استئناف التدريبات بداية من يوم السبت المقبل، وذلك بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى بعد الانتهاء من عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا وظهور نتائج المسحات.
وأضاف هويدى أن الفريق يترقب عودة الثنائى المحترف شميلس بيكلي وباولن فوافي بمجرد استئناف رحلات الطيران الدولية، حيث يتواجد الأول حاليا في أثيوبيا، ويُنتظر أن يعود الثاني من فرنسا.
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