شكرا لقرائتكم لاعبو مصر المقاصة يوافقون على تقسيط مستحقاتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق لاعبو فريق مصر المقاصة على وعد إدارة النادي بتقسيط مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام المقبلة، ومنح اللاعبون إدارة النادي مهلة حتي غد الخميس للحصول علي جزء من مستحقاتهم المتأخرة ، وأكد اللاعبون لادارة النادي في وجود الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال انه في حالة عدم حصولهم علي جزء من مستحقاتهم الخميس المقبل فانهم لن يخوضوا تدريبات السبت وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني.

ووعدت إدارة نادي مصر المقاصة، لاعبو الفريق الأول بمنحهم مستحقاتهم المتأخرة في صورة أقساط يتم سدادها بداية من الأيام المقبلة وتحديدا قبل عودة الفريق للتدريبات والمقرر لها السبت المقبل وفقا لقرار إيهاب جلال المدير الفني للفريق، وجاء اتفاق إدارة المقاصة مع اللاعبين والجهاز الفني خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة امس مع لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، وطالب فيها اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال فترة الإعداد التى سيخوضها الفريق استعدادا للعودة لمباريات الدورى، للوصول بالفريق لأعلى درجات الجاهزية بما يضمن تحقيق الانتصارات فى الدورى والصعود بالفريق إلى مركز متقدم بجدول الدورى.

Advertisements

وأكد عبد السلام ثقته فى الجهاز الفنى ودعمه الكامل للمدير الفنى إيهاب جلال، خصوصا أنه سبق وحقق مع الفريق العديد من النجاحات ، وخلال الجلسة طالب عبد السلام اللاعبين والجهاز الفني والإداري للفريق بالالتزام الكامل خلال التدريبات بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه أعلن وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة أن الجهاز الفنى قرر استئناف التدريبات بداية من يوم السبت المقبل، وذلك بالملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى بعد الانتهاء من عمل مسحات الكشف عن فيروس كورونا وظهور نتائج المسحات.

وأضاف هويدى أن الفريق يترقب عودة الثنائى المحترف شميلس بيكلي وباولن فوافي بمجرد استئناف رحلات الطيران الدولية، حيث يتواجد الأول حاليا في أثيوبيا، ويُنتظر أن يعود الثاني من فرنسا.