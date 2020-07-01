شكرا لقرائتكم مجدى عبدالغنى: صالح ظلم نفسه وأفضل احتراف رمضان صبحى لأنه رقم 2 بعد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبد الغنى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن صالح جمعة لاعب الأهلى ظلم لابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات مع المدير الفني.

وقال عبد الغنى فى تصريحات تليفزيونية، أن صالح يمتلك موهبة كبيرة ومميزة يستطيع من خلالها يكون من أفضل لاعبى وسط الملعب فى مصر، وأتمنى أن يستفيد من موهبته والالتزام والظهور بشكل جيد عقب منح الجهاز الفنى فرصة أخرى للظهور مع الفريق فى التدريبات خلال الفترة القادمة.

وأوضح عبد الغنى، أنه يتمنى استمرار رمضان صبحى لاعب الأهلى فى الاحتراف عقب نهاية إعارته مع القلعة الحمراء بنهاية هذا الموسم، لأنه يمتلك مهارات قوية واستمراره فى الاحتراف أمر لابد منه لمواصلة تحقيق الإنجازات، مشيرا إلى أنه يُعد اللاعب رقم ٢ فى مصر بعد محمد صلاح.

وأضاف مجدى عبد الغنى، أن تحديد موعد 15 أكتوبر لإنهاء هذا الموسم غير كافٍ على أندية الدورى الممتاز لاستكمال الدورى.

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وتابع عبد الغنى، أن اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الكرة المصرية لم تمارس كرة القدم حتى تُحدد موعد انتهاء الدورى، وتحديد 15 أكتوبر القادم لإنهاء هذا الموسم أمر غير صحيح تماماً.

وتابع أن أعضاء اللجنة الخماسية لم تُدير ملف استكمال هذا الموسم باحترافية والدورى فى حالة استكماله لن ينتهى قبل منتصف شهر ديسمبر، وبالتالى لن يكون هناك موسم قادم نظرا للارتباطات الدولية.