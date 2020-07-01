شكرا لقرائتكم خالد قمر: أرشح "الشناوى وحامد وصلاح" للأولمبياد ورحيل إكرامى قرار صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى حاليًا، والزمالك سابقًا، أنه يرشح الثلاثى محمد الشناوى وطارق حامد ومحمد صلاح للمشاركة فى أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

وأضاف خالد قمر فى تصريحات تليفزيونية: "شريف إكرامى اختار القرار الصحيح بالرحيل عن الأهلى ولو كنت مكانه سأختار نفس القرار".

وعن موعد اعتزاله: "لا يوجد سن معين للاعتزال وأكبر مثال على ذلك عصام الحضرى".

وتابع: الاتحاد أكثر فريق تعرض للظلم التحكيمى لكن الأخطاء تبقى واردة من أى حكم".

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وكشف خالد قمر، أن جميع أفراد عائلته يشجعون النادى الأهلى باستثناءه هو وأخته يشجعون نادى الزمالك وأشكر والدى على وقوفه بجانبى فى مسيرتى مع كرة القدم، وجمهور الاتحاد هم العشق وغيروا فيا كتير جدا".

وأضاف: "نيبوشا لم يكن مديراً فنياً عادلاً لذلك رحل عن الزمالك، وحسين حمدى تعرض للظلم مع الزمالك فى وجود ميدو وعمرو زكى وشريف أشرف".

وأوضح خالد قمر: "لن نستطيع العودة للعب فى الدورى فى فترة أقل من شهرين والا تعرضنا جميعاً للإصابة، ومن الظلم اعطاء لقب الدورى أو تحديد الهابطين فى حالة إلغاء الموسم الحال".

وتابع: "الأهلى حقق العديد من بطولات الدورى بلاعبى الإسماعيلى أمثال أحمد فتحى ومحمد بركات وغيرهم من النجوم".

أضاف مهاجم الاتحاد: "دورى الدرجة الثانية فى مصر أصعب من الدورى الممتاز، وأتابع فريق فاركو بالدرجة الثانية واتمنى صعوده للدورى الممتاز".