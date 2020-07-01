شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: المنتخب تحت قيادة البدري قادر على الصعود لأمم أفريقيا وكأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري قادر على الصعود لأمم أفريقيا وكأس العالم المقبلين.
وتابع غانم، في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورت: "محمد بركات أقوى لاعب واجهته في مسيرتي، ومن أفضل 10 لاعبين في تاريخ مص، ومحمد الشناوي أفضل حارس في مصر في الفترة الحالية".
وأضاف لاعب الزمالك السابق، أن بن شرقي أكثر لاعب مؤثر مع الزمالك هذا الموسم، موضحا أن أحمد فتحي أفضل ظهير أيمن في مصر حاليا، وسيتأثر الأهلي برحيله.
ويعد أحمد غانم سلطان أحد أبناء نادى الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض فى مركز الظهير الأيمن خلال السنوات الماضية، حيث شارك بصفة أساسية مع العديد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب أبناء ميت عقبة.
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