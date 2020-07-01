شكرا لقرائتكم خالد قمر: تتويج الأهلى بالدورى "ظلم" والأحمر حقق بطولات بلاعبى الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى حاليًا، والزمالك سابقًا، عن رأيه فى استكمال مسابقة الدورى أو إلغائها.

وأكد خالد قمر فى تصريحات تليفزيونية: "لن نستطيع العودة للعب فى الدورى فى فترة أقل من شهرين والا تعرضنا جميعاً للإصابة، ومن الظلم اعطاء لقب الدورى أو تحديد الهابطين فى حالة إلغاء الموسم الحال".

وتابع: "الأهلى حقق العديد من بطولات الدورى بلاعبى الإسماعيلى أمثال أحمد فتحى ومحمد بركات وغيرهم من النجوم".

وتابع مهاجم الاتحاد: "دورى الدرجة الثانية فى مصر أصعب من الدورى الممتاز، وأتابع فريق فاركو بالدرجة الثانية واتمنى صعوده للدورى الممتاز".

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أكد خالد قمر، أنه سيوافق على التوقيع إلى النادى الأهلى حال دخوله فى مفاوضات معه، من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطنى، قائلا: سأوافق على الانتقال إلى الأهلى لأن ذلك سيسهل انضمامى إلى منتخب مصر، وهو ما أسعى إليه فى الوقت الحالى".

وأوضح مهاجم الاتحاد: "كنت أستحق الانضمام للمنتخب فى الموسم الماضى بالتحديد وانضميت للمنتخب ورصيدى 5 أهداف فقط ولم انضم للمنتخب بعدما سجلت 21 هدفا لأننى كنت ألعب للزمالك".

وأضاف قمر: "محمود علاء أفضل مدافع حاليا ومصطفى محمد أفضل مهاجم ووائل جمعة أصعب مدافع واجهته واستخدام القوة معه انتحار".