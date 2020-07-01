شكرا لقرائتكم أحمد غانم سلطان: زملكاوية كتير اتظلموا في منتخب حسن شحاتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك والكرة المصرية السابق،عن تفاؤله بوصول قطبي الكرة المصرية لنهائي دوري الأبطال قائلا: "حظوظ الأهلي والزمالك في حصد دوري أبطال أفريقيا متساوية تماما".

وتابع غانم، في تصريحات تليفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مع الإعلامي إبراهيم فايق، في برنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورت: "زملكاوية كتير اتظلموا في المنتخب فترة الجيل الذهبي مع حسن شحاتة، لأن المنتخب كان يملك مواهب عظيمة والزمالك لم يكن في مستواه".

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واضاف لاعب الزمالك السابق: "ندمت على الاعتزال المبكر لكرة القدم، لكن حدث سوء تفاهم بيني وبين حسن شحاتة اسفر عن رحيلي عن الفريق رغم مرور أيام قليلة على تجديد تعاقدي".

ويعد أحمد غانم سلطان أحد أبناء نادى الزمالك الذين تألقوا مع الفريق الأبيض فى مركز الظهير الأيمن خلال السنوات الماضية، حيث شارك بصفة أساسية مع العديد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب أبناء ميت عقبة.