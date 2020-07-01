شكرا لقرائتكم الأهلي يواصل تدريباته صباح اليوم قبل أجازة الخميس والجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام الساعة الثامنة والنصف على مجموعة واحدة، قبل الحصول على أجازة غداً الخميس وبعد غداً الجمعة وفقاً للبرنامج الموضوع من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، ويقود ديفيد سيزا المدرب العام تدريبات الفريق لحين وصول رينيه فايلر للقاهرة يوم الاثنين المقبل لقيادة تدريبات الفريق بعد حصوله على أجازة قضاها مع أسرته وشهدت أيضاً تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم.

ويرغب الأهلى فى خوض مرحلة جديدة من التدريبات بشكل يُحقق أهدافه فى الفترة الحالية سواء على الصعيد البدنى أو الفنى بما لا يؤثر على الإجراءات الاحترازية التى يقوم الجهاز بتطبيقها خلال التدريبات الحالية للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الشأن، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة إن الأمور فى تدريبات الفريق تسير بشكل جيد للغاية منذ العودة للتدريبات، موضحاً أن هناك إلتزام تام من الجميع فى الفريق بتطبيق الإجراءات الإحترازية خلال التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين بعد إنتشار وباء "كورونا، وشدد مدير الكرة على أن الفريق يسير وفق برنامج تدريبى حدده السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى قبل سفره.