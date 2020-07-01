شكرا لقرائتكم جعفر: نخطط للتنقيب عن المواهب وضمها للزمالك.. وتغيير نظام بطولة إفريقيا مصلحة للقطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن ناديه يخطط للتوجه إلى المحافظات من أجل التنقيب على المواهب في الأقاليم وضمها لقطاع الناشئين بالزمالك ويتم رعايته وتوفير سكن ونظام غذائي

قال في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: سنعمل على تأهيل اللاعبين ثقافيا وفنيا من أجل بناء مواهب وتوظيفها لأنها ستكون مستقبل النادي، كما أنها ستكون سياسة جيدة للنادي ويتم تطبيقها في مختلف الألعاب الرياضية.

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أوضح أنه يتمنى مشاهدة نجوم الألعاب الأخرى بخلاف كرة القدم في احتفالية 9 يوليو المقبلة التي تقرر أن تكون عيدا للزمالكاوية ويوما مخصصا للاحتفال بيوم نادي القرن الإفريقي.

يرى جعفر أنه من مصلحة الأهلي والزمالك لعب مباراة واحدة في نصف النهائي قبل أيام قليلة من المباراة النهائية لأنه سيكون هناك تركيز أكثر، كما أنه سيكون لها حسابات أخرى وتركيز على 90 دقيقة فقط بدلا من 180 دقيقة، مضيفا: "أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي دوري الأبطال لأنه سيكون أمر جيد للكرة المصرية".