شكرا لقرائتكم محمد بركات: البدري استبعد كهربا من حساباته بعد أحداث السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري اتخذ قرارا عقب انتهاء مباراة السوبر المصري الأخير باستبعاد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بسبب الأحداث التي وقعت وقتها.

وقال بركات خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير: "حسام البدري سبق وأن استدعى محمود كهربا في أصعب اللحظات قبل انضمامه للأهلي وكان حريص على الاستفادة من قدراته".

وأوضح محمد بركات: " البدري تحدث مع كهربا وقتها وطالبه بإثبات أحقيته واللاعب أثبت ذلك وقتها".

وأكد محمد بركات أن الدوري المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي كان حزيناً للغاية من الاستبعاد في مباراتي كينيا وجزر القمر.

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أضاف مدير المنتخب الوطني: "محمد صلاح كان حريص على المشاركة مع المنتخب الوطني رغم اصابته وأبلغنا بذلك عندما جاء لمعسكر الفراعنة".

وقال أن طبيب الفراعنة محمد أبو العلا تحدثنا معه وأكد أن محمد صلاح لن يستطيع خوض المباريات بقوته الكاملة وأنه جاهز بنسبة 40 % فقط وأنه كان يشارك وقتها مع ليفربول دون أن يخوض التدريبات الجماعية.

وشدد محمد بركات: "البدري معروف بقدرته الكبيرة وجرأته الشديدة في اتخاذ القرارات منذ أن كنت لاعبا في الأهلي".