شكرا لقرائتكم خالد قمر يختار التشكيل الأفضل ويؤكد: عماد متعب مثلى الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختار خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى حاليًا، والزمالك سابقًا، التشكيل الأمثل فى تاريخ الكرة المصرية من وجهة نظره.

وأكد خالد قمر فى تليفزيونية: "التشكيل الأفضل للكرة المصرية هو الحضرى وجمعة وإبراهيم يوسف وإبراهيم حسن ومحمد عمارة وطارق حامد ومجدى عبد الغنى والسعيد وتريكة وصلاح وعماد متعب".

وتابع: "حسن شحاتة أفضل مدير فنى فى تاريخ الكرة المصرية، ومعروف يوسف لاعب مظلوم إعلامياً والجمهور كان يتجاهله ويتحدث عن طارق حامد فقط".

وأضاف: "عماد متعب مثلى الأعلى ومن أفضل المهاجمين فى تاريخ مصر، وأيضًا حسام حسام حسن وعبد الحليم على وعمرو زكى وعالميا سانشيز".

وعن الزمالك، أكد قال خالد قمر، إنه ذهب وعاد من وإلى الزمالك ثلاث مرات حتى استقر فى الاتحاد السكندرى.

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وأضاف خالد قمر: "وقعت للنادى الأهلى لكن لم تكن هناك جدية من مسئولية، وهذا ما تسبب فى انتقالى إلى نادى الزمالك".

وأوضح قمر: "رحيلى عن الزمالك كان بسبب سوء التوفيق مع الفريق، ونيبوشا مكنش بيعتمد على مجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين فقط، وتعرضت للظلم فى آخر موسم لى مع الزمالك".

وأكد خالد قمر: "لو عاد بى الزمن سأختار التوقيع للزمالك 100 مرة لأنى عاشق للفريق، ولكن تم ظلمى خلال تواجدى فى الزمالك ولم أحصل على الفرصة كاملة".

وأضاف: "أتمنى أن أعتزل لعب كرة القدم ضمن صفوف الاتحاد السكندري، وأحب اللعب بجوار الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه، مؤكدا أن أفضل فتراتى فى الملعب كانت مع اتحاد الشرطة والاتحاد السكندرى".