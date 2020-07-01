بنفيكا ينهي عقد مدربه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنفيكا، حامل لقب دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم، أن النادي يتفاوض لإنهاء تعاقد المدرب برونو لاجي، عقب استمرار النتائج السلبية مؤخراً بالخسارة 2-صفر في ماريتيمو الاثنين.

وقال لويس فيليبي فييرا، رئيس بنفيكا، عقب مواجهة سانتا كلارا، إن المدرب لاجي قدم استقالته دون الكشف عن قبول النادي لها.

وأضاف للصحفيين، «مدربنا جاء لي عقب نهاية المباراة، وقال بوقار شديد: سيدي الرئيس أضع نفسي تحت تصرفك؛ لأني أفهم أن الأمور لا تسير بشكل جيد في بنفيكا».