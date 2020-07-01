شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستقبل تدريبات منتخب الفروسية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب ، بدأ تدريبات لاعبي المنتخب اليوم ،الأربعاء ، علي ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد قرار دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي للألعاب غير التلامسية.
وأكد مصدر مسئول داخل هيئة استاد القاهرة الدولى، أن جميع الاتحادات التى تخوض تدريبات أو مباريات داخل الاستاد ستكون مسئولة عن تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة باللعبة بشكل كامل سواء فى التدريبات أو البطولات.
وأشار المصدر إلى أن هيئة الاستاد تقوم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بها للموظفين داخل الهيئة، والتى تشمل ارتداء الكمامة وبوابات التعقيم وأجهزة قياس درجات الحرارة، مؤكداً أن الاستاد غير مسئول عن الإجراءات الاحترازية عن باقى الألعاب التى ستتواجد داخل الاستاد.
واستغل المسئولون فترة توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضى لإجراء بعض التطويرات وأعمال الصيانة وزراعة البذور الصيفية لأرضية الملعب، والتى بدأت فى الطرح خلال الفترة الحالية.
كما قرر اللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للعاملين والموظفين بالهيئة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، حيث تقرر منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة إلى استاد القاهرة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للاستعانة ببوابات تعقيم إلكترونية من أجل الحد من انتشار الفيروس وتعقيم الأشخاص الداخلين للاستاد.
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