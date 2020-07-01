شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: البدرى استبعد كهربا من حساباته بعد أحداث السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول أن الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري اتخذ قرارا عقب انتهاء مباراة السوبر المصري الأخير بين الأهلى والزمالك، باستبعاد محمود عبد المنعم كهربا لاعب المارد الأحمر، بسبب الأحداث التى حدثت فى تلك المباراة حينها.

أضاف بركات خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس": "حسام البدري سبق وأن استدعى محمود كهربا في أصعب اللحظات قبل انضمامه للأهلي وكان حريص على الاستفادة من قدراته، والبدري تحدث مع كهربا وقتها وطالبه بإثبات أحقيته واللاعب أثبت ذلك وقتها".

تابع محمد بركات إنه لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن انضمام أو اسبعاد لاعبين خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى إن كل مرحلة لها متطلباتها ومن يجتهد ويثبت جدارته فسيفتح المنتخب له أبوابه.

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وعن الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أكد مدير المنتخب أن اللاعب كان حزيناً للغاية من الاستبعاد في مباراتي كينيا وجزر القمر ، وأضاف مدير المنتخب الوطني: "محمد صلاح كان حريص على المشاركة مع المنتخب الوطني رغم اصابته وأبلغنا بذلك عندما جاء لمعسكر الفراعنة".

وقال أن طبيب الفراعنة محمد أبو العلا تحدثنا معه وأكد أن محمد صلاح لن يستطيع خوض المباريات بقوته الكاملة وأنه جاهز بنسبة 40 % فقط وأنه كان يشارك وقتها مع ليفربول دون أن يخوض التدريبات الجماعية.

وشدد محمد بركات: "البدري معروف بقدرته الكبيرة وجرأته الشديدة في اتخاذ القرارات منذ أن كنت لاعبا في الأهلي".