شكرا لقرائتكم خبر عن صور..ظروف عائلية تُجبر نجمات الألعاب الشهيدة على الاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاحات وبطولات تحققها لاعبات الرياضة المصرية ، من خلال المشاركة في المنافسات حسب اللعبة التي تمارسها أيا منهن ، و سط طموحات ورغبة في تحقيق أكبر قدر من الميداليات و الألقاب ، لحفر اسمهن في جدار المحافل الدولية ، و البطولات النسائية ، ولا يعلم بعضهن أن المسيرة ستتوقف ، ويعتزلن الرياضة التي يفضلن إياها ، بسبب ظروف أسرية ، قد تجبرهن على الاعتزال بعد مسيرة حافلة بالبطولات و الألقاب .

ومن أشهر هؤلاء اللاعبات ، عبير عبد الرحمن بطلة رفع الأثقال، و نادية عنتر بطلة المصارعة ، وكذلك رنيم الوليلى بطلة العالم في الاسكواش ، بالإضافة إلى شيماء أبو اليزيد و التي أعلنت اعتزالها لكنها تراجعت عن القرار بعد انتهاء الظروف الخاصة بها والتي أجبرتهاعلى الاعتزال في وقتها .

رنيم الوليلى

فاجئت البطلة المصرية رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، محبيها والمهتمين باللعبة داخل وخارج مصر، بقرار اعتزال مفاجئ، خاصة وأن البطلة المصرية تتصدر التصنيف العالمي للاسكواش منذ ديسمبر 2018، لتستكمل 19 شهراً متتالياً على عرش لاعبات القفص الزجاجي.

قالت رنيم الوليلى، بطلة الإسكواش المصنفة الأولي عالميا، إن قرار اعتزالها ليس صعبا ولكنها سوف تفتقد أشياءً كثيرة، وذكرت الوليلى أن سبب اعتزالها هو انتظارها مولودا بداية العام المقبل ، ليكون المولود الجديد هو سبب اعتزال البطلة ، و تعليق مضرب الاسكواش .

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عبير عبد الرحمن

عبير عبد الرحمن بطلة رفع الأثقال و الحاصلة على الكثير من الميداليات ، ومن أبرزها فضية أولمبياد لندن ، و برونزوية أولمبياد بكين 2008، قررت أن تعتزل ، وتترك الثقل جانبا ،و تضحى بكل ذلك من أجل بناء المملكة الخاصة بها ، بعد زواجها من محمد أسامة لاعب الاثقال أيضا والذى أصبح فيما بعد مدربا لها ومتحدثا عنها .



نادية عنتر

نادية عنتر

وبالانتقال إلى نادية عنتر بطلة المصارعة والتي حققت الكثير من الميداليات على المستوى الافريقى والمحلى ، فقالت أنها اعتزلت اللعبة بعد الزواج ، و للتفرغ الى اسرتها ، خاصة وأن الله قد رزقها بمولود .

شيماء أبو اليزيد

ويختلف موقف شيماء أبو اليزيد بطلة العالم في الكاراتيه عن سابقيها ، حيث أعلنت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنها اعتزلت اللعبة بعد علمها بخبر حملها، وان ظروفها لن تسمح لها المشاركة في البطولات وخوض التدريبات خاصةوان هذا يعرض حملها للخطر ، وبعد عدة أشهر ، ورزقت بطلة العالم بطفلة ، حتى تراجعت عن الاعتزال وعادت الى بساط الكاراتيه مرة أخرى وشاركت في بطولات عالم وأفريقيا وحصدت الميداليات .