شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الدورى يستكمل بدون ضغوطات بعد تأجيل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن قرارات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التى كانت مقررة في يناير المقبل بالكاميرون، لمدة عام لتقام في يناير 2022، بسبب الأزمة التى تعيشها القارة السمراء والعالم كله حاليا وتوقف كل المسابقات بسبب تفشي فيروس كورونا، تصب فى مصلحة الدورى المصرى، وستساهم فى استكمال المنافسات بدون ضغوطات.

أضاف شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن قرار الكاف بتأجيل أمم أفريقيا سيساعد على استكمال بطولة الدورى بدون وجود ضغوطات، فضلاً عن أن المنافسات ستنتهى قبل نهائى البطولات الأفريقية "دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية" والتى تقرر أن تكون من مباراة واحدة بدون نظام الذهاب والعودة.

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تابع أحمد شوبير حديثه، مؤكدًا إن الاتحاد الأفريقى قرر دعم الاتحادات الأهلية بمبلغ مالى قدره 300 ألف دولار، وهو نفس الطريق الذى كان سلكه الاتحاد الدولى "فيفا" بدعمه لتلك الاتحادات بسبب جائحة كورونا.

فى السياق ذاته، عقد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم جلسة خاصة مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي.

وناقش البدري مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التي تحافظ علي خطة إعداد الفريق القومي لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده رئيسه أحمد أحمد إلي تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء في التحضير الفعلي لهذه المرحلة.