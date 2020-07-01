شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى : لابد أن تعود الحياة الرياضية لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتحمل تكاليف المسحات الطبية التي تُجرى في الأندية المختلفة للكشف عن فيروس كورونا المستجد أستعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .

وأوضح أشرف صبحي خلال تصريحات تلفزيوينة لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس 2" قائلا "درسنا كل الأمور قبل اعلان قرار استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي، الأمر بالطبع له انعكاس على الاقتصاد والسياحة وأن الحياة بدأت تعود للبلاد و هناك مرونة وفي حال حدث أي أمر لا قدر الله سنتوقف كما قلنا من قبل لكن الحياة تسير بشكل طبيعي حاليا، والرياضة والمسابقات عادت في أغلب بلاد العالم".

وأشار وزير الشباب و الرياضة قائلا "نحن نساند وندعم الاتحادات المختلفة واتحاد الكرة تواصل مع الأندية ومشكوراً يتحمل تكاليف المسحات الطبية في الأندية ونحن حالياً ننسق مع اللجنة الأولمبية بشأن الألعاب الأخرى و نتوصل مع جميع رؤوساء الأندية والمسؤولين ونحاول تقريب وجهات النظر والسماع لهم، نحن في وضع استثنائي ويجب علينا المساعدة والاستماع لكل الأراء".

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