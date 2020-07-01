شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يقنع صلاح محسن بالاستمرار مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استطلع حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه رأى صلاح محسن مهاجم الفريق المعار من الاهلي بشأن الإستمرار مع النادى السكندري خلال الفترة المقبلة بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الذى أوصى لجنة التخطيط بضرورة استمرار اللاعب مع أحدى الأندية لزيادة خبراته بالدورى .

ودخل عدد من الأندية فى مفاوضات مع اللاعب من أجل استعارته لمدة موسم على رأسهم المقاولون العرب وإنبى ، إلا أن مهاجم الأهلى يعيش حالة من الاستقرار الفنى مع سموحة جعلته يقترب من الاستمرار لمدة موسم اخر مع الفريق السكندرى .

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ويحاول صلاح محسن الإستمرار مع سموحه بعدما حجز مكانا أساسيا مع الفريق لرغبته فى المشاركة بشكل أساسى حتى يشارك مع المنتخب الأولمبى فى اولمبياد طوكيو العام المقبل .

من ناحية أخرى أكد محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن وزير الإسكان عاصم الجزار وافق على طلبه بتخصيص 200 فدان بمدينة العلمين الجديدة لإنشاء فرع ثالث لنادى سموحة وإقامة مدينة سكنية لأعضاء النادى حيث يمتلك النادى السكندرى فرعين الأول بمنطقة سموحة ويبلغ مساحته 168 فدانا، والثانى فى منطقة برج العرب ويبلغ مساحته 220 فدانا.

وقام فرج عامر بتوجيه الشكر لوزير الإسكان عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" قائلا: "شكرًا لسيادة الوزيرعاصم الجزار وزير الإسكان لموافقة سيادته على طلبي بتخصيص 200 فدان في مدينة العلمين الجديدة لإنشاء فرع جديد للنادي وإقامة مدينة إسكان متميز لأعضاء نادي سموحة ".

كان فرج عامرقد حرص على الاجتماع مع لاعبى فريق الكرة والجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى صباح اليوم قبل أنطلاق الجماعى للفريق السكندرى و الحديث عن الفترة المقبلة عقب أستئناف النشاط الرياضى و مباريات الدورى المصرى .