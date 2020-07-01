شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطالب التايكوندو بنتيجة التحقيق مع رئيس منطقة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم ، خطابا من الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة تطلب فيه موافاتها بنتيجة التحقيق الذى تم مع عادل سرور رئيس منطقة الأسكندرية وما أسفرت عنه التحقيقات معه على خلفية الشكوى المقدمة ضده من بعض أعضاء المنطقة لعقد جمعية عمومية دون إخطار موعد انعقادها لبعض اعضاء المجلس وكذلك اتحاد اللعبة ، وجاء في خطاب الرقابة والمعايير أن اتحاد التايكوندو اجرى تحقيقا مع سرور لذلك يطلبون مخاطبتهم بما وصل إليه الاتحاد فى هذا الأمر .

على صعيد متصل ، يعقد اتحاد التايكوندو اجتماعا مهما للجنة الفنية بالاتحاد لوضع خطة الأولمبياد، وآلية عودة النشاط، اليوم الأربعاء، بحضور اللجنة الطبية، والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع وضع ومناقشة تصور عودة النشاط المحلى والدولى، وكذلك تحديد التعليمات الطبية التى ستحددها اللجنة الطبية برئاسة حسن كمال، على أن ينسق مسئولو الاتحاد مع وزارة الشباب والرياضة، وكذلك اللجنة الأولمبية بشأن الخطة التى ستتم مناقشتها، وكذلك الآلية التى سيضعها مسئولو الاتحاد.

كان اتحاد التايكوندو قد قرر الاستعانة بطبيب نفسى للاعبى المنتخب، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ومواجهة التغير النفسى لمعظم اللاعبين بسبب طول فترة التوقف لانتشار فيروس كورونا