شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك : 9 يوليو ..يوم نادي القرن وعيد الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن برنامج زملكاوي المذاع عبر قناة نادي الزمالك،أان مجلس إدارة النادي سيصدر قرار في اجتماعه المنتظر اليوم ، الأربعاء، باعتبار يوم 9 يوليو من كل عام هو يوم نادي القرن للاحتفال بان الزمالك لقب القرن ويكون عيد الزملكاوية، وكشفت قناة الزمالك ان المجلس سيتخذ قراراً رسميا خلال الأجتماع المقرر له اليوم ،الأربعاء.

من ناحية اخري بدأ الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في جمع المعلومات عن الكاميون خلال شهر سبتمبر المقبل وفي مقدمتها المناخ المتوقع حيث سيخوض الزمالك مباراة الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا امام الرجاء المغربي في الكاميرون في سبتمبر المقبل وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي لكرة القدم، ولاحظ الجهاز الفني للزمالك ان المناخ المتوقع للكاميرون في شهر سبتمبر من كل عام هو كثرة هطول الامطار وارتفاع درجة الرطوبة وهو ما سيضعه الجهاز الفني للزمالك في حساباته اثناء فترة الاعداد التي سيبدأها الفريق خلال الأيام المقبلة عقب استئناف الموسم الكروي الحالي.

ويعقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اجتماعا خلال الساعات المقبلة لبحث الاستعدادات الجادة لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها منتصف سبتمبر المقبل في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا وفقا لقرارات الاتحاد الافريقي اليوم، وسيضع الجهاز الفني البرنامج التدريبي للفريق وبرنامج الاعداد خلال الشهرين المقبلين مع الاعتبار إقامة المباراة في الكاميرون من حيث السفر والمناخ وملاعب التدريب والإقامة.

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في سياق مختلف استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استئناف بطولة الدورى يوم 7 أغسطس بمباراتى "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقى لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.

وتحفظ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى على ضغط مباريات الدورى هذا الموسم الذى سيتم استئنافه فى أغسطس المقبل، بعد الأنباء التى ترددت عن ضغط المباريات وإقامة المباريات كل 3 أيام بحيث ينتهى الدورى منتصف أكتوبر، وأوضح البدرى وشوقى غريب خلال اجتماعهما مع اللجنة الخماسية بالجبلاية أن ضغط المباريات بعد فترة التوقف الطويلة سيتسبب فى إصابات للاعبين، وهو ما يؤثر سلبا على المنتخبات.