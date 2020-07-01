شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة شهيد الشرطة : لولا السيسي ما احتفلنا في City Club بثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت السيدة نجلاء أرملة شهيد الشرطة المصرية عامر عبد المقصود جزيل شكرها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيرة وتضحياته العظيمة، لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، مشددة على أن الرئيس نجح في إنقاذ ثورة ٢٥ يناير بعد أن انحرفت عن مسارها التي كانت تسير فيه.

وشددت على أنه لولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما كان الشعب المصري يستطيع التجمع في هذا المكان الجميل ليمارس حياته في مناسبة مثل اليوم، فلقد كانت ٣٠ يونيو ثورة مجيدة سيتوارثها الأجيال، ويشيد بعظمتها كل من يجني ثمارها في الحاضر والمستقبل.

وأعربت زوجة الشهيد عن سعادتها الكبيرة بهذه اللافتة الطيبة من مجموعة أندية City Club، موجهة الشكر إلى إدارة النادي التي حرصت على تكريم رموز شهداء الجيش والشرطة، وتجميع زوجات الشهداء وأسرهم، معربة عن سعادتها بالالتقاء مع صديقاتها من زوجات الشهداء، وهذا يعكس استعداد كل مصري للتضحية بروحه لتحيا مصر، وتقدير الشعب المصري بمؤسساته مثل سيتي كلوب لتضحيات هؤلاء الأبطال.