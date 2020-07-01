بالفيديو.. أهداف الثلاثاء.. تعادل برشلونة وثلاثيات يوفنتوس ويونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأهداف خلال اليوم الثلاثاء في الدوري الاسباني، والدور الإنجليزي، وأيضا الإيطالي. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة برايتون ومانشستر يونايتد الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة واتليتكو مدريد Advertisements أهداف ريال ماريوركا وسلتا فيجو الدوي الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وجنوى

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