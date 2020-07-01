صلاح يختار أفضل لاعب في ليفربول.. ويتحدث عن خلافه مع ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن تتويجه بلقب بريميرليج وحقيقة خلافه مع السنغالي ساديو ماني، كما اختار أفضل لاعب بين صفوف الريدز خلال المسابقة الأقوى بالعالم.

وقال صلاح، في مقابلة مع برنامج "Allo beIN" عبر قناة "بي إن سبورتس" بالساعات الأولى من صباح الأربعاء: "تتويجي ببريميرليج كان شعورا لا يُوصف بعد فوزي بالدوري مع ليفربول بعد 30 عاما، إنه إنجاز كبير للجميع هنا".

وأضاف: "وضعت هدفًا في رأسي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، وقلت ذلك بعد انضمامي إلى ليفربول، ونجحت في الفوز بدوري الأبطال والدوري الإنجليزي وتُوجت كهداف لبريميرليج وأفضل لاعب".

وأكمل: "عندما كنت في تشيلسي واجهت ليفربول في آنفيلد وأحببت الأجواء هناك، وقلت وقتها أنني أتمنى اللعب أمام ذلك الجمهور، ولم أتردد لحظة في القدوم للنادي، أعشق أجواء آنفيلد وأتمنى البقاء هنا لأطول فترة ممكنة".

وتابع: "أول سؤال كان يدور في ذهني كان عن ساديو ماني لأنه يلعب في نفس مركزي، لكن المدرب يورجن كلوب قال لي إنه سيلعب على الجانب الآخر كجناح أيسر، وبالفعل لعبنا معنا باستمرار".

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وانتقل صلاح للحديث عن حقيقة خلافه مع ماني بعد واقعة عدم التمرير له قائلا: "الأمر لم يأخذ وقتا، لا أرى أنه خلاف بل (نرفزة ملعب) من ناحيته، لكننا لعبنا بعد ذلك وصنع كل منا هدفا للآخر".

وتحدث صلاح عن اللاعب الأفضل في ليفربول قائلا: "سيكون من الصعب عليّ الاختيار، إذا سألت عشرة من زملائي تسعة منهم سيختارون أليسون وفان دايك وأنا وترينت وساديو وهندرسون".

وتابع: "سيكون من السهل عليّ الاختيار إذا كان من خارج الفريق، لكني أرى هندرسون كان الأفضل لأنه القائد وبعد الانتقادات التي طالته، الكل يحبه ويساعد الجميع على التأقلم ويحمس اللاعبين".

وأكمل: "نستطيع مواصلة الإنجازات التي حققناها هذا الموسم، نعم سيكون الفوز ببطولات أخرى في المواسم المقبلة أمرا صعبا لكنه ليس مستحيلة، وبإمكاننا أن نحافظ على هذا المستوى بشكل كبير".

ورفض صاحب الـ28 عاما في ختام تصريحاته الاكتفاء بما حققه بمسيرته قائلا: "لا يزال أمامي مشوار طويل، وطموحي يتجدد باستمرار وما أتحفز له سيكون أفضل من الذي حققته طوال الفترة الماضية".