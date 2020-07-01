فيديو: خلاف على الهواء بين مجدي عبد الغني ورضا عبد العال بخصوص صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهدت حلقة يوم أمس الخميس، من برنامج "البريمو" المُذاع عبر فضائية تن، خلافاً على الهواء مباشرة بين الضيفين مجدي عبد الغني ورضا عبد العال.

مجدي عبد الغني، يرى أن صالح جمعة، لاعب الأهلي الحالي هو الظالم الحقيقي لنفسه ولناديه الذي يحصل منه على المال دون تقديم أي مردود كروي، قائلاً:"لديه إمكانيات تجعل الناس تستمتع بكرته ولكنه لا يريد ويُفضل أشياء أخرى"، ليقاطعه رضا عبد العال بالإشارة إلى أن اللاعب انضم لصفوف المنتخب حين كان لاعباً تحت قيادة حسام البدري الفني في الأهلي والمدرب يكون عليه عامل كبير في تطوير اللاعب، ليرد عليه مجدي عبد الغني:"إذن يرحل ويلعب في نادي آخر".

يُمكنكم مشاهدة الخلاف بين مجدي عبد الغني ورضا عبد العال ووجهة نظر كل منهما بخصوص صالح جمعة عبر مقطع الفيديو التالي: