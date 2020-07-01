بالفيديو.. ضربة جزاء مثيرة للجدل لأتلتيكو أمام برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رغم تقدم برشلونة في النتيجة مرتين، عاد أتلتيكو مدريد ليحقق التعادل بفضل ركلة جزاء ثانية في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كامب نو" بالجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني.

يانيك كاراسكو نجم الروخي بلانكوس في المباراة تسبب في ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح فريقه، ولكن هذه المرة ضد نيلسون سيميدو ظهير أيمن برشلونة في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

لمس سيميدو قدم جناح أتلتيكو بركبته، ولم يتبين ما إذا كان البلجيكي سقط بسبب هذا الاتصال الطفيف أو إنه تعثر في وقت لاحق.

وكان كاراسكو لعب بالفعل دور البطولة في ركلة الجزاء الأولى المثيرة للجدل، إثر تدخل من التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة.