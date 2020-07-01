يوفنتوس يسقط جنوى بثلاثية في الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

استعاد فريق يوفنتوس فارق النقاط الأربع التي تفصله عن أقرب ملاحقيه لاتسيو في صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على مضيفه جنوه 3 /1 في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة التي شهدت في وقت سابق فوز لاتسيو على مضيفه تورينو 2 /1.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة بفارق أربع نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني فيما توقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الرابع عشر ورصيد جنوه عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب ماراتسي انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم أحكم يوفنتوس قبضته على الشوط الثاني ليحسم اللقاء بثلاثية.

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وتقدم الأرجنتيني باولو ديبالا بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 50 وبعد ست دقائق فقط أضاف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني.

وأكد البرازيلي دوجلاس كوستا فوز يوفنتوس بهدف ثالث سجله في الدقيقة 73 لكن بعد ثلاث دقائق فقط رد اندريا بينامونتي بالهدف الوحيد لجنوه.

وعلى الملعب الأولمبي في تورينو، نجح لاتسيو في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز بهدفين في الشوط الثاني.

وتقدم تورينو بهدف بعد مضي ست دقائق فقط من البداية عبر ضربة جزاء نفذها بنجاح أندريا بيلوتي، ولكن بعد مرور ثلاث دقائق فقط من الشوط الثاني رد شيرو إيموبيلي بهدف التعادل للاتسيو ثم تكفل ماركو بارولو بهدف الفوز للفريق الضيف في الدقيقة 72.