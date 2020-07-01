بركات يكشف موقف المنتخب من استدعاء محمد النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أنه الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، لم يتخذ اي موقف ضد أي لاعب، مشيرا إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع.

وقال بركات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن كل مرحلة ولها لاعبيها، والمنتخب الوطني يكن كل الاحترام والتقدير لمحمد النني ولا يمكن انكار دوره مع منتخب مصر.

وأضاف:" نكن لمحمد النني كل الاحترام والتقدير، فهو لاعب فينًا لا غبار عليه، وليس من شرطا تواجده في كل المباريات مع حسام البدري".

وأوضح، أن قيمة النني كبيرة ووجودة بالتأكيد يزيد من قوة المنتخب والأمر ينظبق على جميع اللاعبين أصحاب الخبرة في منتخب مصر.