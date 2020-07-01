طبية اتحاد الكرة: 17 ناديًا اقتربوا من إنهاء المسحات قبل عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري، أن الانتهاء من إجراء المسحات الخاصة بأندية دوري WE المصري بات قريبًا.

وأشار سلطان في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن 17 ناديًا اقتربوا من إتمام المسحات الخاصة بهم استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.

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وقال سلطان: "بعض الأندية قامت بعمل مسحات خارج المعامل التابعة لاتحاد الكرة، لكن لا مشكلة في ذلك طالما أن الأماكن التي قاموا بالعمل بها معتمدة من وزارة الصحة".

وأكمل: "اللجنة الطبية تتواصل مع هذه الأندية والمعامل بشكل مستمر ونطلع على النتائج بكل دوري، الأمور تسير بخطوات جيدة والجميع عليه الاطمئنان".

واختتم: "هناك 17 ناديًا اقتربوا من إنهاء المسحات الخاصة بهم، وسنبدأ في التجهيز لعودة المسابقات، وأتوقع أن تعود في الأسبوع الأول من أغسطس".